В стратегии нацбезопасности США говорится о важности улучшения отношений с РФ

США опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности. В документе говорится о важности улучшения отношений с Россией, сообщает РИА Новости .

В стратегии содержится информация о политике США в Европе. В документе сказано, что США стремятся восстановить «условия стабильности» в регионе и «стратегическую стабильность» с Россией.

Вашингтон хочет добиться урегулирования украинского конфликта. Этот пункт входит в коренные интересы Штатов. Кроме того, в документе говорится о существующих противоречиях с Евросоюзом, который стремится к продолжению боевых действий. Эти надежды Европы названы нереалистичными.

Кроме того, США считают, что ЕС «попирает основные принципы демократии» в целях подавления оппозиции.

«США будут противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе», — сказано в стратегии.

При этом в документе указано на то, что большинство европейцев выступают за мир, но их желание не воплощается в политику.

Ранее США уведомили Европу, что приостановят участие в ряде механизмов НАТО, если Европа не возьмет на себя больше обязательств.

