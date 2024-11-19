В США сочли решение Байдена по ATACMS нарушающим конституцию

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Разрешение Вашингтона наносить Киеву ракетные удары вглубь России не соответствует конституции США и ведет к глобальной войне, заявил американский сенатор Рэнд Пол.

«Просто грандиозный финал Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода», — написал он в соцсети X, его слова приводит RT.

Ранее американский журналист и политический активист Чарли Кирк обвинил Байдена в разжигании третьей мировой войны.

Американский предприниматель Дэвид Сакс отметил, что Байден нарушил обещание о мирной передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу.

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил разрешение американской администрации Украине о нанесении ракетных ударов по территории России на 300 км.