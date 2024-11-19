Американский журналист предупредил о мировой войне после решения Байдена

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Президент США Джо Байден может начать третью мировую войну после разрешения Киеву атаковать территории России дальнобойными американскими ракетами, заявил американский журналист и политик Чарли Кирк.

«Байден пытается начать третью мировую. Это совершенно безумно… Представьте, если бы Россия поставила кому-либо ракеты для стрельбы по Америке!» — написал Кирк в соцсети X, его слова приводит RT.

Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что Байден не сдержал слово о мирной передаче власти будущему главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее в СМИ появились неподтвержденные официально данные о санкционированию Байденом Киеву права ударов тактическими ракетами ATACMS вглубь территории России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил эту информацию, указав, что радиус действия ракет не превысит 300 км.