В США республиканцы возмущены отправкой оружия Кении вместо помощи Украине

Politico утверждает, что администрация американского президента Джо Байдена была обвинена республиканской партией в помощи Кении. Республиканцы уверены: эти деньги должны были достаться Украине, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в начале мая Белый дом одобрил выделение 60 млн долларов кенийской армии в качестве пакета военной помощи, пользуясь чрезвычайными президентскими полномочиями.

Деньги кенийская армия собирается направить на создание в Гаити миротворческих войск для борьбы с бандитизмом.

Один из членов республиканской партии заявил, что теперь между Кенией и Украиной «развернется борьба за ресурсы США». Американские чиновники недовольны сложившейся ситуацией. Они не хотят, чтобы помощь двум этим странам выделялась из одного источника.

Не ясно, сколько еще США могут предоставить средств в качестве помощи Кении. При этом республиканцы опасаются, что план по созданию миротворческих войск в Гаити и вовсе не будет успешным.

Ранее стало известно, что ЕС намеревается отправить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине. Отмечается, что около 90% активов могут пойти на содействие ВСУ.