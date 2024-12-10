В США прокомментировали призыв Папы Римского по Украине

Госдеп США не поддержал призыв Папы Римского к рождественскому перемирию во всех конфликтах, особенно на Украине, пишет газета «Известия» .

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон добивается прекращения огня на Ближнем Востоке или в Африке, но не на Украине.

«Если вы посмотрите, например, на противостояние между Россией и Украиной, то в конечном итоге это решение должна принимать Украина», — заявил американский чиновник.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении Владимира Зеленского заключить мирный договор с Россией. Сам Зеленский в ответ на инициативу Трампа заявил, что обратится к Джо Байдену, чтобы получить приглашение в НАТО.