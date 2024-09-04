В США подтвердили позицию по дальнобойному оружию на Украине

Белый дом: Вашингтон не будет передавать Киеву дальнобойное оружие

США не дадут возможность Украине использовать американское оружие для ударов вглубь России, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости .

«Что касается нашей политики в части вашего вопроса (о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ — ред.), то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — заявила американская чиновника на брифинге.

Ранее появлялись сведения о том, что Вашингтон осенью поставить Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM.

Владимир Зеленский призвал страны Запада разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России ждя осуществления своего «мирного плана».