В США озадачены отказом Индии прекратить закупки нефти в России

Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро выразил свое удивление тем, что Индия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на недавнее увеличение американских пошлин на индийские товары в два раза, сообщает RT .

В интервью Bloomberg TV Наварро отметил, что, отказавшись от приобретения российской нефти, Индия могла бы немедленно получить снижение пошлин на 25%.

Однако, по его словам, индийская сторона не проявляет желания пойти на такой шаг, что вызывает у Наварро недоумение.

Кроме того, Наварро назвал украинский кризис «войной Моди», подразумевая Нарендру Моди. Путем к миру он назвал взаимодействие с Нью-Дели, а также сказал, что Индия сегодня — это мировой посредник при продаже российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз безуспешно пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.