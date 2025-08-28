Советник Трампа Наварро считает украинский кризис «войной Моди» из-за нефти

сегодня в 08:10

Советник американского Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро считает украинский кризис «войной Моди», подразумевая премьера Индии Нарендру Моди. По его словам, путь к миру якобы лежит через Нью-Дели, сообщает РБК со ссылкой на материал Bloomberg.

До этого он отмечал, что Индия — мировой посредник в продаже российской нефти. Наварро уверен, что покупка Нью-Дели ресурса у РФ финансирует конфликт между Москвой и Киевом.

Cоветника не устраивает, что Индия, Россия и Китай имеют партнерские отношения. Это ставит под угрозу сотрудничество Нью-Дели с Вашингтоном в военной сфере.

Наварро считает, что все американцы проигрывают от действий Индии. Покупатели, заводы и иной бизнес в Соединенных Штатах теряют средства. Из-за высоких тарифов в Индии США вынуждены платить высокие зарплаты.

Вашингтон ввел против Нью-Дели санкции в размере 25% из-за покупки нефти у РФ. Суммарный размер пошлин для государства составил 50%.