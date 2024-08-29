В США не стали комментировать потерю Украиной первого истребителя F-16

Пентагон не стал комментировать возможное крушение первого истребителя F-16 и гибель его пилота на Украине, сообщает РБК .

Ранее стало известно, что ВС РФ в Хмельницкой области могли сбить первый украинский истребитель F-16. Такие новости появились после того, как российские военные ударили по аэродрому Староконстантинов.

Министерство обороны США не дало комментариев по поводу возможного крушения переданного Киеву истребителя F-16. В Пентагоне предложили обратиться по данному вопросу к украинским властям.

Кроме того, о крушении F-16 заявляла и газета The Wall Street Journal. По данным издания, истребитель потерпел крушение через несколько недель после того, как его доставили на Украину.

В The Wall Street Journal также отметили, что самолет не был сбит, а крушение произошло по вине пилота.

Украина получила от Запада истребители F-16 в конце июля. Военный эксперт Лукас Лейрос отметил, что они не переломят ход событий на поле боя, а станут трофеями РФ.