В США допускают поставки оружия Украине за счет замороженных активов РФ

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп допускает поставки оружия Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Fox News.

Келлог отметил, что тема об использовании замороженных российских активов для покупки Украиной американского оружия неоднократно затрагивалась.

По его словам, вооружение Украины является «важной частью достижения мира», что «принесет пользу» как Киеву, так и оборонной промышленности США.

При этом госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны США. При этом он обвинил альянс в том, что тот не защищает Вашингтон.