сегодня в 04:09

Член Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил о полном доминировании России как на военном, так и на дипломатическом фронтах украинского конфликта.

«Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания. Инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, — подчеркнул сенатор, комментируя последние инициативы Москвы.

Ранее на встрече с журналистами в Кремле прозвучало предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Киевом в Стамбуле 15 мая.

В украинской Раде уже назвали такой дипломатический ход Москвы «политическим дзюдо».