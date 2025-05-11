Депутат Рады назвал обращение Путина «приемом дзюдо» в мировой политике
Оценку ночному обращению президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Киевом дал депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.
«Это высший пилотаж политического дзюдо — когда кажется, что противник уже почти победил, но мягкое и точное движение переворачивает ситуацию», — написал Дмитрук, комментируя предложение о переговорах в Стамбуле.
Он особо отметил, как Кремль «уверенно перехватил инициативу» после западных требований о 30-дневном перемирии.
Парламентарий подчеркнул эффективность выбранного Москвой формата — прямое обращение к СМИ вместо официальных дипломатических нот.
«Минимум усилий — максимальный результат. Они не нарушили ни одного правила, но полностью изменили расклад», — добавил он.
Это заявление прозвучало на фоне молчания официального Киева относительно российского предложения о переговорах 15 мая. Эксперты отмечают, что подобные оценки из украинского истеблишмента появляются впервые и могут свидетельствовать о скрытых настроениях части политической элиты.
Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Турции 15 мая.