Депутат Рады назвал обращение Путина «приемом дзюдо» в мировой политике

Оценку ночному обращению президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Киевом дал депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук в своём Telegram-канале .

«Это высший пилотаж политического дзюдо — когда кажется, что противник уже почти победил, но мягкое и точное движение переворачивает ситуацию», — написал Дмитрук, комментируя предложение о переговорах в Стамбуле.

Он особо отметил, как Кремль «уверенно перехватил инициативу» после западных требований о 30-дневном перемирии.

Парламентарий подчеркнул эффективность выбранного Москвой формата — прямое обращение к СМИ вместо официальных дипломатических нот.

«Минимум усилий — максимальный результат. Они не нарушили ни одного правила, но полностью изменили расклад», — добавил он.

Это заявление прозвучало на фоне молчания официального Киева относительно российского предложения о переговорах 15 мая. Эксперты отмечают, что подобные оценки из украинского истеблишмента появляются впервые и могут свидетельствовать о скрытых настроениях части политической элиты.

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Турции 15 мая.