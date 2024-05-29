В Совете Европы заинтересовались историей с пленным российским солдатом

Имя российского пленного Дениса Резникова было внесено в список европейского комитета по предотвращению пыток из-за жестокого к нему отношения со стороны спецслужб Украины, рассказала правозащитница из ДНР Ирина Вихорева в беседе с РИА Новости .

«Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что, внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что, когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного», — пояснила она.

Совет Европы учредил ЕКПП в 1989 году для соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.

Ранее стало известно, что в Европейский суд по правам человека начал процесс из-за пыток российского военного Дениса Резникова. До СВО он трудился на донецкой шахте, а в 2022 году мужчина ушел на фронт в качестве добровольца. Через полтора года он оказался в плену у ВСУ. Киевские боевики начали требовать от его дочери фото военных объектов в обмен на прекращение пыток бойца.