В случае выдачи ордера на арест Нетаньяху МУС рискует попасть под санкции США

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Джонсон: США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сделал заявление, что Международный уголовный суд (МУС) может попасть под американские санкции, если выдаст ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет ТАСС .

Конгресс США уже рассматривает возможность введения санкций против МУС. Америка считает запрос о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра «возмутительным решением».

Ордер на арест потребовал выдать прокурор МУС Карим Хан. Он заявил, что ведомство собрало достаточную доказательную базу о причастности Нетаньяху к военным преступлениям, таким, как убийство и жестокое обращение с людьми.

Адвокат и жена известного актера Джорджа Клуни Амаль помогала Хану составить заявление для МУС с требованием выдать вышеуказанный ордер. Она вступила в число международных экспертов, которые добиваются справедливости в вопросах сектора Газа.