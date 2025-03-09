По оценке Блага, действующее руководство Германии, включая бывшего канцлера Олафа Шольца и лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца, демонстрирует явную антироссийскую позицию, что блокирует возможность возобновления поставок газа.

Депутат Европарламента считает сложившуюся ситуацию настоящей трагедией для всего Европейского союза. Хотя теоретически запуск газопровода возможен в долгосрочной перспективе, но в настоящее время это невозможно.

По информации издания Bild, представитель президента США Ричард Гренелл тайно посещал Швейцарию для переговоров по возобновлению прокачки газа через «Северный поток-2». Предполагается схема с участием американских инвесторов в качестве посредников при транспортировке российского газа. Впрочем, реализация этих планов станет возможной только при условии, что европейские лидеры откажутся от антироссийской риторики.

Газотранспортная система, проходящая по дну Балтики от российских берегов до Германии, включает в себя две нитки «Северного потока 2» с суммарной производительностью 55 млрд кубометров ежегодно. Недавно появилась информация о возможном использовании «Северного потока-1» для транспортировки экологически чистого водорода из Финляндии в ФРГ. Однако достоверность многих сообщений вызывает сомнения — в частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 марта воздержался от оценки сведений о переговорах по возможному запуску «Северного потока-2», указав на большое количество недостоверных данных в информационном пространстве.