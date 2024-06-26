сегодня в 16:17

В российском МИД не исключили военно-технический ответ на атаку в Севастополе

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что в стране не исключают военно-технический ответ на действия США после атаки на Севастополь, сообщает РИА Новости .

Рябкову задали вопрос, может ли возможный ответ РФ на действия США включать меры военно-технического характера.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — добавил он.

В Москве назвали преднамеренным террористический ракетный удар по Севастополю, совершенный 23 июня в 12:15 по Москве. Он был произведен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

ПВО перехватила четыре боеприпаса. Пятая ракета взорвалась в воздухе, и ее осколочная боевая часть привела к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

По предварительным данным, ранения и травмы получили 153 человека. Четверо жителей погибли, из них двое детей.