«Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии „Уважение и свобода“ П. Мадьяр», — говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что цель — обеспечить победу Мадьяра на парламентских выборах, которые пройдут весной 2026 года. Также рассматриваются варианты, которые позволят привести оппозиционера к власти раньше.

Кроме того, для поддержки Мадьяра уже задействованы значительные ресурсы в виде административной поддержки, медиакампаний и лоббирования. Финансирование обеспечивают немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных организаций, а также Европейская народная партия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на украинский кризис уже нельзя смотреть так, будто у конфликта открытый финал. По его словам, уже давно понятно, что Россия выиграла, а Украина проиграла.