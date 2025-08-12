Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на украинский кризис уже нельзя смотреть так, будто у конфликта открытый финал. По его словам, уже давно понятно, что Россия выиграла, а Украина проиграла, пишет РБК .

«Мы так говорим, как будто у военной ситуации открытый финал, но это не так. Эту войну Украина проиграла. Россия эту войну выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что его страна обладает влиянием на энергетическую безопасность Украины. По его словам, даже незначительные сбои в поставках могли бы привести к серьезным последствиям для украинской стороны.

Орбан также выразил недовольство тоном украинских представителей, указав на парадоксальную ситуацию, когда страна, зависящая от венгерских энергоресурсов, позволяет себе неуважительную риторику в диалоге с Будапештом.

При этом он подчеркнул отсутствие у Венгрии намерений использовать энергетический рычаг против соседнего государства, несмотря на имеющиеся возможности.