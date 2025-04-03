В результате авиаударов Израиля пострадали десятки людей

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В авиаударов Израиля по территории Сирии пострадали десятков мирных жителей и военных, сообщает ТАСС .

По данным Министерства иностранных дел Сирии, израильские силы в течение 30 минут наносили авиаудары по пяти районам арабской республики, что привело к практически полному разрушению военного аэродрома Хамы.

В МИД также назвали атаки «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Сирии».

ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям военного аэродрома в сирийской провинции Хама.

Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией. Он заявил, что смена власти в стране стала результатом ударов Израиля по Ирану и движению «Хезболла».