Нетаньяху: смена власти в Сирии открывает новые возможности для Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией. Он заявил, что смена власти в стране стала результатом ударов Израиля по Ирану и движению «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС .

Нетаньяху добавил, что Тель-Авив протягивает руку дружбы всем сирийцам, которые собираются жить с ним в мире, но также он не даст противнику укрепиться у границы Израиля.

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада (президента Сирии Башара Асада – ред.), являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал», - сказал премьер-министр Израиля.

Он подчеркнул, что удары ЦАХАЛ по Ирану и «Хезболле» вызвали цепную реакцию на Ближнем Востоке.

По словам Нетаньяху, Израиль будет продолжать политику добрососедства. Он напомнил, что сотни сирийских детей родились на израильской земле. Страна протягивает руку мира друзам, курдам, христианам и мусульманам, пожелавшим жить в мире с Тель-Авивом.