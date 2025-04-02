ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям военного аэродрома в Сирии

Информация о последствиях ударов уточняется.

Как пишет ТАСС, армия Израиля подтвердила, что нанесла удары по военным объектам, остававшимся на сирийских базах Т4 и в Хаме, а также в районе Дамаска.

Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией. Он заявил, что смена власти в стране стала результатом ударов Израиля по Ирану и движению «Хезболла».