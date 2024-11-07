В Польше высказались об уничтожении ракет над Украиной

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью радиостанции RadioZet прокомментировал письмо членов палаты представителей США президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной с помощью систем ПВО, сообщает РИА Новости .

В прямом эфире главе Минобороны республики был задан вопрос, должна ли Польша принимать меры по уничтожению пролетающих над Украиной ракет. Его также спросили, следует ли стране предпринять действия по нейтрализации угрозы.

«Нет», — ответил Косиняк-Камыш.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил киевским властям покупать вооружение у Варшавы в кредит. По словам дипломата, Украина сможет расплатиться после восстановления.