Глава польского МИД предложил Украине покупать оружие в кредит

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Варшава предлагает Киеву покупать у нее вооружения в кредит, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что правительство главы республики Дональда Туска внесло предложение по оборонному кредиту.

«Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь», — заявил Сикорский.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет оказывать помощь Украине, если это будет угрожать ее собственной безопасности, комментируя жалобы украинского президента Владимира Зеленского.