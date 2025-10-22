сегодня в 19:13

В ООН призвали Израиль уважать запрет использовать голод как оружие

Использование голода в качестве метода ведения войны запрещено. Израиль должен уважать этот запрет, заявил председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава, сообщает РИА Новости .

Организация в среду в рамках консультативного разбирательства рассматривает вопрос по обязательствам Израиля касательно присутствия международных организаций на палестинской территории.

Судья заключил, что еврейское государство не доказало, что большая часть сотрудников БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) является членами ХАМАС и террористических группировок.

Кроме того, Международный суд ООН на заседании заявил, что Израиль обязан обеспечивать основные потребности палестинского населения. В том числе это касается поставок помощи палестинцам. Суд также пришел к выводу, что Израиль должен проявить уважение к запрету использовать голод как оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершился. Стороны заключили соглашение о прекращении боевых действий.

Спустя несколько дней Израиль заявил о нападении на свою армию в южной части сектора Газа. В ответ израильские ВВС нанесли удары с воздуха по городу Рафах.

