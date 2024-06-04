В НАТО удивились скорости развития российской оборонки
Альянс отстает от Москвы в военном перевооружении
Альянс отстает от темпов Москвы в военном перевооружении, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова цитирует РИА Новости.
"Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали,... союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства (вооружений - ред.)", - заявил Столтенберг в интервью Sky News.
Ранее первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия может использовать ядерное оружие при защите.
Такие цели и задачи первоначально были поставлены еще в советский период против возможной агрессии блока НАТО.