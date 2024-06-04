В НАТО удивились скорости развития российской оборонки

Альянс отстает от темпов Москвы в военном перевооружении, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова цитирует РИА Новости .

"Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали,... союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства (вооружений - ред.)", - заявил Столтенберг в интервью Sky News.

Ранее первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия может использовать ядерное оружие при защите.

Такие цели и задачи первоначально были поставлены еще в советский период против возможной агрессии блока НАТО.