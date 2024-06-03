В Совфеде назвали сценарий для применения Россией ядерного оружия

Первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия может использовать ядерное оружие (ЯО), если на нее нападут и возникнет потребность защититься. По словам сенатора, об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, сообщает NEWS.ru .

Бондарев также обратил внимание, что такая позиция не означает, что российское тактическое ЯО может быть применено с задержкой или опозданием. В то же время сенатор заявил, что он воздержался бы от дискуссий о целях, которые гипотетически могут быть атакованы ядерными вооружениями России.

«Но можно утверждать, что такие цели и задачи первоначально были поставлены еще в отношении СССР, с момента образования блока НАТО», — заявил Бондарев.

Член Совета Федерации добавил, что у РФ есть вооружения и арсенал мер, которые могут быть применены для отражения «любой атаки со стороны любого противника».