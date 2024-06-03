В Совфеде назвали сценарий для применения Россией ядерного оружия
Первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия может использовать ядерное оружие (ЯО), если на нее нападут и возникнет потребность защититься. По словам сенатора, об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, сообщает NEWS.ru.
Бондарев также обратил внимание, что такая позиция не означает, что российское тактическое ЯО может быть применено с задержкой или опозданием. В то же время сенатор заявил, что он воздержался бы от дискуссий о целях, которые гипотетически могут быть атакованы ядерными вооружениями России.
«Но можно утверждать, что такие цели и задачи первоначально были поставлены еще в отношении СССР, с момента образования блока НАТО», — заявил Бондарев.
Член Совета Федерации добавил, что у РФ есть вооружения и арсенал мер, которые могут быть применены для отражения «любой атаки со стороны любого противника».