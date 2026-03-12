В НАТО считают, что Европа перевооружится к 2035 году

Темпы перевооружения Европы будут идти «по нарастающей». Полностью этот процесс завершится к 2035 году, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, сообщает ТАСС .

По его словам, Европа будет постепенно перевооружаться «по мере того, как будет оздоровляться ее военно-промышленная база». Гринкевич спрогнозировал, что сначала этот процесс будет идти медленно.

«А затем они смогут перевооружаться быстро в связи с ростом инвестиций в военно-промышленную базу», — заявил он.

Он заключил, что к концу текущего десятилетия Европа добьется большого прогресса в вопросе перевооружения, а к 2035 году завершит этот процесс.

Между тем президент Хорватии Зоран Миланович назвал провальной идею создания совместной системы обороны Евросоюза. По его словам, когда речь заходит об общеевропейской обороне, «каждый смотрит только на себя».

