сегодня в 16:32

В НАТО пообещали дать ответ при нарушении воздушных границ альянса

В НАТО дали обещание решительно ответить в случае нарушения воздушных границ стран-участниц альянса, сообщает ТАСС .

Организация сделала заявление по итогам консультаций, проведенных после инцидента с истребителями в небе над Эстонией.

Ранее агентство Reuters писало, что якобы российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. Тогда страна запросила консультации с НАТО из-за данного инцидента.

«Ответ НАТО <…> и впредь будет решительным», — отмечается в документе альянса.

Планируется укрепить возможности НАТО, позиции в области сдерживания и обороны, в том числе через эффективную ПВО. Еще организация будет использовать все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны стран и сдерживания угроз.

