Эстония запросила консультации с НАТО из-за нарушения воздушного пространства

сегодня в 21:22

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей № 4 Североатлантического договора после якобы нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями.

«Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4», — написал эстонский премьер в соцсети X.

Ранее власти Эстонии утверждали, что в пятницу утром три российских истребителя МиГ-31 якобы без разрешения вошли в воздушное пространство страны, где провели около 12 минут.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина, чтобы выразить протест из-за якобы нарушенного воздушного пространства республики.