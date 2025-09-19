МИД Эстонии вызвал дипломата РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства

сегодня в 19:37

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина, чтобы выразить протест из-за якобы нарушенного пространства республики российскими истребителями, сообщает пресс-служба эстонского ведомства.

По данным эстонских властей, инцидент произошел над Финским заливом. Три российских истребителя МиГ-31 «без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в общей сложности 12 минут».

8 сентября МИД Эстонии выразил протест Салимуллину из-за российского вертолета Ми-8, который якобы нарушил воздушное пространство страны в районе острова в Вайндлоо.

При этом министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты российских военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.