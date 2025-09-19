Военные самолеты России нарушили воздушное пространство Эстонии, заявили в НАТО

Российские военные самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в НАТО и Евросоюзе. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Американское агентство не привело прочих подробностей ситуации.

Неделей ранее Польша также обвинила Россию в «нарушении» своего воздушного пространства. В Варшаве утверждали, что в их страну залетели российские дроны.

Москва отвергала обвинения в запуске беспилотников по Польше. Минобороны России подчеркивало, что у него нет планов по проведения атак на польскую инфраструктуру. Кроме того, российское оборонное ведомство выражало готовность провести консультации с польской стороной.

