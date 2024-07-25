В НАТО определили признаки подготовки «российского вторжения»

По информации агентства Reuters, военные специалисты Североатлантического альянса выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное «полномасштабное вторжение России», сообщает РБК .

Главными темами прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО стали украинский конфликт и предстоящие выборы американского президента, однако в кулуарах военные специалисты выявили более 10 признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное «полномасштабное российское вторжение».

Из материала следует, что европейским странам в ответ на передвижения российских войск необходимо быть готовыми перебросить свои войска прямо к потенциальной линии боевого соприкосновения. Если это не окажет сдерживающего фактора, то Европе потребуется немедленно вступить в полномасштабную войну.

В июне российский президент Владимир Путин назвал домыслами, что Москва собирается напасть на Европу. Глава государства подчеркнул, что опасность для Евросоюза исходит не от РФ, а от практически тотальной зависимости от США.