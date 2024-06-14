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Путин назвал домыслами то, что Россия планирует напасть на Европу

Президент РФ Владимир Путин назвал домыслами, что страна собирается напасть на Европу, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, опасность для Европы исходит не от РФ.

«Главная угроза для европейцев — в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США», — сообщил он.

По словам российского лидера, Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острых проблем, лишают международной субъектности.

Ранее Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия не развязывала войну на Украине, это сделал правящий там киевский режим.