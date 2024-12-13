В НАТО назвали число пострадавших в конфликте украинцев
Рютте: более 1 млн человек погибли или пострадали в конфликте на Украине
В ходе конфликта на Украине погибли или получили ранения более миллиона человек, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит RT.
«Каждую неделю на Украине погибают или получают ранения более 10 тыс. человек со всех сторон. Более 1 млн жертв с февраля 2022 года», — говорится на сайте альянса.
Глава военного объединения добавил, что каждый день военных действий знаменуется всё большими разрушениями и новыми жертвами.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во время конфликта с Россией потеряла 400 тыс. солдат. В Кремле опровергли эту информацию американского политика, посчитав ее проукраинской.