В НАТО назвали число пострадавших в конфликте украинцев

Рютте: более 1 млн человек погибли или пострадали в конфликте на Украине

В ходе конфликта на Украине погибли или получили ранения более миллиона человек, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит RT .

«Каждую неделю на Украине погибают или получают ранения более 10 тыс. человек со всех сторон. Более 1 млн жертв с февраля 2022 года», — говорится на сайте альянса.

Глава военного объединения добавил, что каждый день военных действий знаменуется всё большими разрушениями и новыми жертвами.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во время конфликта с Россией потеряла 400 тыс. солдат. В Кремле опровергли эту информацию американского политика, посчитав ее проукраинской.