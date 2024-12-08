Песков: данные Трампа о потерях на СВО изложены в украинской трактовке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что озвученные избранным американским президентом Дональдом Трампом данные о потерях в ходе спецоперации изложены в трактовке киевского режима, сообщает РИА Новости .

Ранее американский политик заявил, что Украина во время конфликта с Россией потеряла 400 тыс. солдат и гораздо больше мирных жителей.

«Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он подчеркнул, что фактические потери совершенно иные. Потери Украины на поле боя многократно превосходят потери российской армии. Для ВСУ на фронте складывается катастрофическая ситуация.

Песков добавил, что Кремль ознакомился с заявлениями Трампа после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Елисейском дворце. Условия для переговоров уже озвучивал президент РФ Владимир Путин, однако украинские власти продолжают от них отказываться.