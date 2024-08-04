В МИД РФ заявили, что «Часы Судного дня» показывают «без двух минут»

Рябков: «Часы Судного дня» дошли до «без двух минут», но их можно остановить

Так называемые «Часы Судного дня», которые являются символом уровня ядерной напряженности на планете, дошли до отметки «без двух минут», сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1», пишет ТАСС .

По его словам, это не значит, что «откатить стрелку» назад не получится. Тем не менее, ко всем событиям нужно относиться ответственно.

Также Рябков считает, что военнослужащим нужно «держать порох сухим». Он допустил любые сценарии.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков сказал, что Россия больше не будет уступать США в одностороннем порядке. Договариваться получится только «баш на баш».