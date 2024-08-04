Рябков: Россия больше никогда не уступит США в одностороннем порядке

Период, когда Россия в одностороннем порядке уступала США, навсегда остался в прошлом, передает РИА Новости слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Больше Кремль не будет делать подачки, уступки или подарки, чтобы задобрить Соединенные Штаты. Если Вашингтон попытается навязать Москве то, что будет выгодно только ему, то никаких договоренностей по урегулированию украинского кризиса достигнуть не получится.

Есть только один тип разговора, который хорошо понимают в США. По словам Рябкова, договоравиваться можно только когда «баш на баш».

Ранее сообщалось, что успехи российской армии в зоне СВО подорвали веру украинцев в необходимость восстановления государства в границах 1991 года. Общая траектория столкновения с ВСУ идет в пользу Москвы.