Conversation: Украинцы не верят в восстановление страны в границах 1991 года

Успехи российской армии в зоне спецоперации подорвали веру украинцев в необходимость восстановления государства в границах 1991 года, сообщает Газета.ru .

Издание The Conversation отмечает в своем материале, что РФ «может утешиться» тем, что общая траектория столкновения с Украиной идет в пользу российских войск

Журналисты считают, что к тому времени, как в США выберут нового президента, ситуация для украинской армии вряд ли будет лучше. Также КНР политически однозначно находится на стороне РФ, а Иран и КНДР предлагают России важные военные линии поставок.

Ранее опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показал, что жители ЕС склоняются к тому, что ВСУ не смогут победить ВС РФ в конфликте.