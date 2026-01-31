В МИД РФ предупредили, что США начали «душить» Кубу

Режим ЧП в Соединенных Штатах из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы — радикальный рецидив стратегии давления для экономического удушения острова. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает RT .

Дипломат отметила, что действия США — еще один и довольно радикальный рецидив. Он много раз применялся Соединенными Штатами в рамках стратегии предельного давления на Остров свободы, который был направлен на экономическое удушение государства.

В МИД РФ выразили уверенность, что, хоть Кубе и препятствуют из-за рубежа, страна будет поддерживать эффективные внешнеэкономические связи.

30 января американский президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Причиной названа якобы угроза национальной безопасности со стороны Кубы.

Затем министр иностранных дел государства Бруно Родригес на странице в Х заявил, что шаги Вашингтона против Гаваны представляют угрозу для безопасности мира. На фоне этого Куба объявила международную чрезвычайную ситуацию.

