Куба огрызнулась на США после введения там чрезвычайного положения

сегодня в 09:23

Шаги США против Кубы представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для безопасности мира. Об этом написал министр иностранных дел государства Бруно Родригес на странице в Х, сообщает РЕН ТВ .

Он добавил, что действия США представляют угрозу для выживания людей перед лицом ядерной угрозы и изменения климата. На фоне этого Гавана объявляет международную чрезвычайную ситуацию.

Родригес подчеркнул, что заявление опубликовал при солидарности мирового сообщества.

30 января в США объявили чрезвычайное положение. Причиной был названа угроза национальной безопасности со стороны Кубы.

