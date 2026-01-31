Куба огрызнулась на США после введения там чрезвычайного положения
Куба ввела международную чрезвычайную ситуацию из-за действий Соединенных Штатов
Шаги США против Кубы представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для безопасности мира. Об этом написал министр иностранных дел государства Бруно Родригес на странице в Х, сообщает РЕН ТВ.
Он добавил, что действия США представляют угрозу для выживания людей перед лицом ядерной угрозы и изменения климата. На фоне этого Гавана объявляет международную чрезвычайную ситуацию.
Родригес подчеркнул, что заявление опубликовал при солидарности мирового сообщества.
30 января в США объявили чрезвычайное положение. Причиной был названа угроза национальной безопасности со стороны Кубы.
