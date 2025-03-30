В МИД объяснили механизм создания временных администраций по линии ООН

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов прокомментировал заявление президента страны Владимира Путина об урегулировании украинского конфликта путем внешнего управления. В этом вопросе может помочь ООН, сообщает ТАСС .

Логвинов отметил, что в истории уже были прецеденты создания подобных администраций по линии ООН, однако формально процесс не закреплен. Передача территорий происходила в несколько этапов и предполагала соблюдения ряда условий. Сначала стороны должны договориться между собой, а затем составить обращение к ООН.

«Оно может быть в форме письма либо одной стороны или сторон конфликта, либо посредников в адрес председателя Совета безопасности ООН, либо ее генерального секретаря с просьбой о создании временной международной администрации», — пояснил Логвинов.

Затем секретарь разрабатывает конкретные модальности временной администрации и готовит доклад по ее параметрам. Совбез ООН рассматривает предложение и выносит окончательное решение.

Ранее Путин заявил, что украинский конфликт можно урегулировать путем создания временной администрации под эгидой ООН, США, Европы и дружественных для России стран. Глава государства напомнил, что подобная практика имела место в Новой Гвинее, Восточном Тиморе и частях бывшей Югославии.