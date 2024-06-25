В Кремле рассказали, когда состоится следующая встреча Путина с Вучичем

сегодня в 13:06

Ушаков: встречи Путина с Вучичем в данный момент не запланировано

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что на данный момент общение главы государства Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича не запланировано, сообщает РИА Новости .

«Насколько я знаю, пока такие контакты не запланированы», — добавил Ушаков.

Так помощник президента ответил, планируются ли в ближайшее время контакты с Вучичем после ситуации с поставками сербских боеприпасов на Украину.

Ранее в западных СМИ появились публикации о продаже сербского оружия Украине на 800 млн евро.

В Белграде не стали комментировать эту информацию.