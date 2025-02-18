В Кремле напомнили о готовности Путина вести переговоры и с Зеленским
Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским, но с учетом аспектов легитимности
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов вести переговоры по урегулированию украинского конфликта с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
«Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с Зеленским», — сказал пресс-секретарь главы государства.
При этом, добавил Песков, юридическая фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом потенциальной возможности оспаривания легитимности украинского лидера.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз является ее суверенным правом. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не собирается «ничего диктовать» Киеву.