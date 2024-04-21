В Киеве не увидели логику в словах Маска о конфликте на Украине

сегодня в 23:06

В офисе Зеленского упрекнули Маска в отсутствии логики

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его слова о «бесконечности» украинского конфликта, пишет РИА Новости .

Ранее в воскресенье Маск назвал очередной транш США украинским военным шагом к «вечной войне», лишенным стратегии.

«Приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире. … . Потому что реалистичная, объективная „стратегия выхода“ является вопиюще простой», — написал чиновник офиса.

По его словам, конфликт якобы завершится после вывода российских войск с освобожденных ими территорий.