В Южной Корее хотят провести президентские выборы 3 июня

Правительство Южной Кореи может провести президентские выборы 3 июня, чтобы выбрать преемника бывшего президента Юн Сок Еля, сообщает RT со ссылкой на «Ренхап».

Отмечается, что решение будет утверждено на заседании кабинета министров на этой неделе.

Ранее судьи Конституционного суда Южной Кореи подтвердили обоснованность процедуры отстранения главы государства Юн Сок Еля, обвиненного в попытке государственного переворота путем введения военного положения.

Юн Сок Еля обвиняют в мятеже и попытке госпереворота. 3 декабря 2024 года он объявил о военном положении в стране, после чего к зданию парламента стянулись военные. Депутаты отменили решение президента, самому ему вскоре объявили импичмент.