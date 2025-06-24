В Израиле заявили, что военная кампания против Ирана еще не завершена

Израильская военная кампания против Ирана еще не завершена, впереди «новая фаза». Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает ТАСС .

Он отметил, что Израиль завершил «важный этап» в рамках военной кампании против Ирана. Основываясь на его достижениях, страна вступит в новую фазу.

Замир высоко оценил действия израильских военных. Он подчеркнул, что ядерный проект Ирана «был отброшен на годы вперед». То же самое касается ракетной программы Тегерана.

Несмотря на то, что военная кампания против Ирана еще не завершена, Израиль решил сфокусироваться на секторе Газа. Замир заявил, что еврейское государство будет добиваться возвращения заложников домой и поражения радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Иран достигли соглашения о прекращении огня. Однако после наступления перемирия обе страны его нарушили.

Трамп осудил обе стороны, но отдельно обратился к Израилю, призвав его «не сбрасывать бомбы» на Иран. Между тем Тегеран объявил о своей победе над еврейским государством.