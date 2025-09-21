сегодня в 21:06

В Израиле заявили, что более 550 тысяч жителей покинули город Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что более 550 тыс. мирных жителей покинули город Газа на фоне начатой еврейским государством операции по ликвидации палестинского движения ХАМАС, сообщает ТАСС .

В ЦАХАЛ отметили, что 162-я, 98-я и 36-я израильские дивизии завершили вступление в Газу. Они осуществляют наступление в опорных пунктах ХАМАС в городе.

Между тем в Израиле заявили, что наблюдались попытки «воспрепятствовать перемещению мирных жителей на юг» со стороны ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, палестинское движение хотело использовать мирных граждан в качестве живого щита.

Армия обороны Израиля призвала жителей Газы следовать инструкциям по обеспечению своей безопасности и избегать пребывания в опасных районах.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Газе «настоящей катастрофой». Он отметил, что нужно разобраться с происходящими событиями в городе.

