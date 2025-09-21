Трамп считает ситуацию в Газе «настоящей катастрофой»
Фото - © РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп выразил свое мнение по поводу ситуации в секторе Газа. Он назвал происходящее там «настоящей катастрофой», сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Республиканец заявил, что в Газе творится нечто ужасное. Он отметил, что с этой ситуацией нужно разобраться.
Ранее Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Она направлена на полное уничтожение палестинского радикального движения ХАМАС.
Между тем само движение заявило, что не отдаст Израилю заложников. ХАМАС опубликовало «прощальные» фото людей.