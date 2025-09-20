Палестинское движение ХАМАС опубликовало «прощальные» фото израильтян-заложников

Палестинское движение ХАМАС призвало попрощаться с остающимися в заложниках 47 израильтянами на фоне военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Оно опубликовало «прощальные» фотографии людей, сообщает РИА Новости .

Военное крыло ХАМАС написало в подписи к снимкам, что виноваты в случившемся премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который проявил «непреклонность», а также начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. По данным движения, фотографии 47 израильтян-заложников были сделаны «для прощания» с ними.

При этом израильские военные утверждают, что в Газе остались в живых только порядка 20-27 заложников.

Ранее Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что она направлена на полное уничтожение военного потенциала ХАМАС. Движение в ответ пригрозило, что Израиль не получит своих заложников ни живыми, ни мертвыми.