В Иране посоветовали солдатам США на Ближнем Востоке попрощаться с семьями

Американским солдатам следует успеть попрощаться со своими семьями в случае атаки на Иран. Об этом заявил председатель комитета национальной безопасности исламской республики Эбрахим Азизи, сообщает ТАСС .

Он написал в соцсети X, что США «допустят ошибку», если совершат очередную атаку на Иран, следуя указаниям президента Дональда Трампа. По словам Азизи, в таком случае американским солдатам нужно успеть попрощаться со своими родными и близкими.

Ранее американский лидер заявил, что следит за происходящим в Иране и направляет в регион значительные силы, включая корабли. До этого он утверждал, что рассматривает применение силы против исламской республики.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что Штаты на полном серьезе готовятся к военной операции против Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.