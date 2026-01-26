В Иране посоветовали солдатам США на Ближнем Востоке попрощаться с семьями
Фото - © Кейтлин Оукс/РИА Новости
Американским солдатам следует успеть попрощаться со своими семьями в случае атаки на Иран. Об этом заявил председатель комитета национальной безопасности исламской республики Эбрахим Азизи, сообщает ТАСС.
Он написал в соцсети X, что США «допустят ошибку», если совершат очередную атаку на Иран, следуя указаниям президента Дональда Трампа. По словам Азизи, в таком случае американским солдатам нужно успеть попрощаться со своими родными и близкими.
Ранее американский лидер заявил, что следит за происходящим в Иране и направляет в регион значительные силы, включая корабли. До этого он утверждал, что рассматривает применение силы против исламской республики.
Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что Штаты на полном серьезе готовятся к военной операции против Ирана.
